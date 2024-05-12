Beşiktaş, Alanya deplasmanında sonunu getiremedi! Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında öne geçen Beşiktaş skoru koruyamadı. Mücadele 1-1 sona erdi.
Süper Lig'de 36. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş'ın golünü 61. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Alanyaspor'un golü 79. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.
Beşiktaş'ta Jackson Muleka 64 dakikada, Gedson Fernandes ise 86. dakikada sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.
Bu beraberliğin ardından Beşiktaş 55, Alanyaspor 50 puana ulaştı.
Süper Lig'de Beşiktaş gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Samsunspor'a konuk olacak.
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