Spor giyim markası adidas, İstanbul Havalimanı’nda 245 metrekarelik özel konseptli yeni mağazasını sporseverlerle buluşturdu. Dış hatlar terminalinin merkezinde konumlanan mağaza, lokasyona özel tasarımıyla dikkat çekiyor. Mağaza, “Home of Sport” konseptinden ilham alınarak tasarlandı. Mağazada, markanın performans koleksiyonlarının yanı sıra adidas Originals ürünleri de yer alıyor.
Adidas’tan özel konsept
Spor giyim markası adidas, İstanbul Havalimanı’nda 245 metrekarelik özel konseptli yeni mağazasını sporseverlerle buluşturdu.
10.09.2025 15:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor