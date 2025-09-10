Adidas’tan özel konsept

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 15:55:00
Spor giyim markası adidas, İstanbul Havalimanı’nda 245 metrekarelik özel konseptli yeni mağazasını sporseverlerle buluşturdu. Dış hatlar terminalinin merkezinde konumlanan mağaza, lokasyona özel tasarımıyla dikkat çekiyor. Mağaza, “Home of Sport” konseptinden ilham alınarak tasarlandı. Mağazada, markanın performans koleksiyonlarının yanı sıra adidas Originals ürünleri de yer alıyor.

