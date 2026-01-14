Cumhuriyet Gazetesi Logo
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

14.01.2026 22:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Afrika Uluslar Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nın yarı finalinde karşılaştığı Mısır'ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdıran takım oldu.

Afrika Uluslar Kupası Yarı Final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Senegal ilk finalist oldu.

Karşılaşmada Senegal'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada Sadio Mane kaydetti.

JAKOBS OYNAMADI

Senegal'de tecrübeli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi.

Image

Öte yandan Senegal'in kadrosunda yer alan Galatasaraylı Ismail Jakobs, mücadelede şans bulamadı.

2022 YILINDA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Daha önce üç kez Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürdü.

Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

İlgili Konular: #Mısır #Senegal #Afrika Uluslar Kupası

İlgili Haberler

Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda tur atladı!
Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda tur atladı! Galatasaray Daikin, CEV Kupası 8'li Final turu rövanş maçında kendi evinde ağırladığı Darta Bevo'yu 3-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan ekip oldu.
Türk Telekom, London Lions'ı rahat geçti!
Türk Telekom, London Lions'ı rahat geçti! Türk Telekom, EuroCup'ın 14. haftasında kendi evinde ağırladığı London Lions'ı 88-63 mağlup etti.
VakıfBank Rumenleri eli boş gönderdi!
VakıfBank Rumenleri eli boş gönderdi! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi evinde ağırladığı CS Volei Alba'yı 3-0 mağlup etti.