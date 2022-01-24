Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus turnuvanın favorisi Nijerya'yı eledi
Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus, turnuvanın favorisi Nijerya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finalde Burkina Faso'nun rakibi oldu
Tunus, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale çıktı.
Kamerun'da düzenlenen ve koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, Nijerya ile Tunus karşı karşıya geldi.
Garua kentindeki Roumde Adjia Stadı'nda yapılan maçı, Mesakini'nin 47. dakikadaki golüyle 1-0 Tunus kazandı. Oyuna 59. dakikada giren Nijeryalı Iwobi, 66. dakikada kırmızı kart gördü.
2019'daki turnuvanın 3'üncüsü Nijerya'yı eleyen Tunus, çeyrek finalde Burkina Faso'nun rakibi oldu.
Video Haberler
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Dolarda gözler Merkez Bankası ve ABD'ye çevrildi
- Fatma Girik'in son röportajı ortaya çıktı
- Tunus'tan tarihi başarı
- Galatasaraylı yönetici hakkında şok iddia
- Altın fiyatlarında Fed etkisi
- İstanbul Boğazı'nda geçişlere çift yönlü askı
- Barcelona son dakikalarda güldü
- NASA bilinen en küçük asteroide uzay aracı gönderecek
- Hükümet emeklileri kaybetti!
- Fatma Girik son isteğini açıklamıştı