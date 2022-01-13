Afrika Kupası'nda skandal! 85.11'de maçı bitiren hakem

Tunus - Mali maçının hakemi Sikazwe, müsabakayı önce 85.11'de bitirdi. Ardından hatasını anlayınca oyun tekrar devam etti. Ancak bu sefer de hiç uzatma süresi ilave etmeden 89.51'de karşılaşmayı bitirdi. 4. hakemin ilave süre için tabelayı kaldıracağı anda maçı bitiren hakem Sikazwe'ye Tunus teknik heyeti ve futbolcular büyük tepki gösterdi.