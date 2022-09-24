Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael'e destek!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'e destek verdi.
Başiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ve Ceyhun kazancı ile bir toplantı gerçekleştirdi.
A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Çebi, Fenerbahçe derbisi öncesi Valerien Ismael'e sözleşme uzatmak istediğini söylediği belirtildi.
Ceyhun Kazancı'nın da katıldığı Ümraniye Nevzat Demir Tesislerindeki toplantıda Çebi, Ismael'e her koşulda destek vereceğini söyledi.
Beşiktaş bu sezon Valerien Ismael'in yönetiminde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 16 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.
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