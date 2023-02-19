Ahmet Suat Özyazıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Ahmet Suat Özyazıcı neden öldü? Ahmet Suat Özyazıcı kaç kupa kazandı?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 09:20

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 09:38

Trabzonspor’un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. Şampiyonluğu ilk kez Anadolu’ya taşıyan 4 kez lig kupasını Trabzonspor’a getiren efsane isim Ahmet Suat Özyazıcı kimdir? Ahmet Suat Özyazıcı kariyerinde kaç kupa kazandı? İşte Ahmet Suat Özyazıcı hakkında merak edilenler...

AHMET SUAT ÖZYAZICI KİMDİR?

Ahmet Suat Özyazıcı, 1936 yılında Trabzon'da doğdu. Özyazıcı futbola 1954 yılında Yolspor'da başladı. 1956 yılında İdmanocağı'nda oynamaya başlayan Özyazıcı, daha sonra askerlik nedeniyle Ankara Havagücü Takımında yer aldı.

Ahmet Suat Özyazıcı, profesyonelliğe ilk adımı 1967 yılında kurulan Trabzonspor'da attı ve 1969 yılında futbol yaşantısını noktaladı. İlk antrenörlük deneyimi 1970 yılında A takımda yardımcı antrenör olarak yapan Özyazıcı, 1971 yılında Trabzonspor Genç takımının başına geçti ve takımı Karadeniz Bölge Şampiyonu yaptı.

Özyazıcı, 1972-73 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'un başına geçerek ilk yılında 1 gol averajla şampiyonluğu kaçırdı ancak ikinci sezonunda Trabzonspor'u şampiyon yaparak Birinci Lig'e çıkarmayı başardı.

Ahmet Suat Özyazıcı, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Anadolu futbol ihtilalini gerçekleştirerek şampiyonluğu Anadolu'ya taşıdı ve ligde 4 şampiyonluk yaşadı. Özyazıcı, Trabzonspor'un dışında Bursaspor ve Sarıyer'i çalıştırdı. Özyazıcı, Sarıyer'i Balkan Şampiyonu yaptı.

ÖZEL YAŞAMI

Ahmet Suat Özyazıcı, evli ve 4 çocuk babasıydı.

AHMET SUAT ÖZYACIZI NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Alzehmier hastası olan Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

AHMET SUAT ÖZYACIZI KAÇ KUPA KAZANDI?

Ahmet Suat Özyazıcı'nın görevde bulunduğu dönemde Trabzonspor, 18 kupa kazanmayı başardı.

Bordo-mavili takım, Özyazıcı döneminde 4 Birinci Lig şampiyonluğu, 1 İkinci Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu ve 1 Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Özyazıcı döneminde ayrıca Deprem Kupası ve Kara Kuvvetleri Kupası gibi özel kupalar da elde edildi.

AHMET SUAT ÖZYAZICI HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Trabzonspor (1967 - 1972)

Trabzon İdmanocağı (1954 - 1967)

Trabzon Yolspor (Altyapı) - (1954)

AHMET SUAT ÖZYAZICI TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Trabzonspor (1973 - 1986) - (1999)

Bursaspor (1988)

Sarıyer (1990)