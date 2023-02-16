Trabzonspor tek golle kazandı ve turladı!

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 22:50

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 22:50

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Akyazı Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0'lık skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Jens Stryger Larsen kaydetti. Bordo mavililerin 76. dakikada Maxi Gomez ile bulduğu gol ise VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İlk maçta avantajlı skoru elde eden Trabzonspor, Basel ile 23 Şubat Perşembe saat 23.00'te İsviçre'de karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, turu atlayan taraf olursa Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdıracak.