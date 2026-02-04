Al İttihad eksik bilgi girince yıldız ismin Fenerbahçe’ye transferi olmadı: Kante ‘sisteme’ takıldı!

Fenerbahçe, N’Golo Kante transferini Al İttihad kulübünün evrakları sisteme geç girmesi nedeniyle yapamadı. Sarı-Lacivertliler, önceki gece Nesyri-Kante takası konusunda Al İttihad ile her konuda anlaştı. F.Bahçeli yetkililer, FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi’ne gerekli evrakları zamanında yükledi.

Ancak Suudi kulübü, transfer bilgilerini sisteme hatalı girdi. Bu nedenle işlemler transfer tescil süresi içinde tamamlanamadı.

Ardından FIFA’dan ek süre istense de onay çıkmayınca F.Bahçe Nesyri’yi Al İttihad’a gönderemedi, bu kulüpten de her konuda anlaştığı Kante’yi transfer edemedi.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz. Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir” denildi.

Ajax’ın istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçtiği F.Bahçeli Fred’in ülkesi Brezilya’nın Flamengo takımıyla görüştüğü öğrenildi. Ancak Kante transferi olmayınca yönetimin Fred’i takımda tutmayı düşündüğü bildirildi.