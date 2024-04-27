Al-Musrati, derbilerde Beşiktaş'a yaramıyor!
Libyalı orta saha Al-Musrati, Beşiktaş formasıyla çıktığı ikinci derbiye de olumsuz anlamda damgasını vurdu.
Beşiktaş'ın 9 Şubat'ta Braga'dan 11+1 milyon euro karşılığı transfer ettiği Libyalı orta saha Al-Musrati, derbi maçlardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Siyah beyazlı formayla ilk derbi maçına Galatasaray'a karşı çıkan Al-Musrati, 2. dakikada kendi kalesine gol attı.
Beşiktaş, derbiyi Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup tamamladı.
KADIKÖY'DE KIRMIZI KART
Kariyerinin ikinci İstanbul derbisine Kadıköy'de çıkan Al-Musrati, 25. dakikada Fred'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
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