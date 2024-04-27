Al-Musrati, derbilerde Beşiktaş'a yaramıyor!

Libyalı orta saha Al-Musrati, Beşiktaş formasıyla çıktığı ikinci derbiye de olumsuz anlamda damgasını vurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 19:55
Al-Musrati, derbilerde Beşiktaş'a yaramıyor!
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Beşiktaş'ın 9 Şubat'ta Braga'dan 11+1 milyon euro karşılığı transfer ettiği Libyalı orta saha Al-Musrati, derbi maçlardaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Siyah beyazlı formayla ilk derbi maçına Galatasaray'a karşı çıkan Al-Musrati, 2. dakikada kendi kalesine gol attı.

Beşiktaş, derbiyi Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup tamamladı.

KADIKÖY'DE KIRMIZI KART

Kariyerinin ikinci İstanbul derbisine Kadıköy'de çıkan Al-Musrati, 25. dakikada Fred'e yaptığı faulün ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.


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