Alanyaspor, 3 transferini birden açıkladı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 18:12

Güncelleme: 04.07.2023 - 18:12

Corendon Alanyaspor, Portekiz liginden Fransız Nicolas Janvier, Angolalı Loide Augusto ve Brezilyalı Anderson Silva'yı kadrosuna kattı.

Alanyaspor, Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımından 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Nicolas Janvier ile 3 yıllık, Portekiz'in Mafra takımından 23 yaşındaki Angolalı sağ kanat oyuncusu Loide Augusto ile 4 yıllık ve Portekiz'in Vitoria Guimaraes kulübünden 25 yaşındaki Brezilyalı forvet Anderson Silva ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, transferlerin devam ettiğini, 3 oyuncuyu kadrolarına kattığını belirterek, "Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes forması giyen Janvier ile anlaştık. Aslında Janvier 2 yıldır istediğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kısmet bu seneye oldu. Kulübümüze çok faydalı olacağına inandığımız bir futbolcu." dedi.

Çavuşoğlu, ikinci imzayı ise Portekiz'in Mafra takımından Loide Augusto'ya attırdıklarını dile getirdi. İzledikleri, takip ettikleri ve istedikleri bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Augusto'nun kulübe çok faydalı olacağına inandığını vurguladı.

Çavuşoğlu, günün üçüncü imzasını yine Portekiz liginden yaptıklarını anlatarak "Brezilyalı santrafor Anderson Silva bugünkü 3. transferimiz. Değerli bir oyuncu. İnşallah kulübümüze faydalı olacaktır. Kendisinin de amaç ve hedefleri var. Ama sahaya bakacağız hangimiz daha iyi goller atacağız. Corendon Alanyasporumuza hayırlı uğurlu olsun. Kulübümüze faydalı olacaktır. Takip ettiğimiz bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.