Alanyaspor Osmaniyespor'u 6 golle geçti

01 Aralık 2021 Çarşamba, 19:24

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur elemelerinde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile 3'üncü Lig takımlarından Osmaniyespor karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Direnç Tonusoğlu yönetti.

Müsabakaya yedek ağırlıklı kadro ile çıkan Alanyaspor, maça hızlı başladı. Osmaniyespor'un tüm hatlarıyla savunmaya çekildiği ilk devrede oyunun hakimi olan Alanyaspor, rakip kalede peş peşe pozisyonlar buldu.

Özellikle kanatları kullanan turuncu yeşilli ekip, 20'nci dakikada Famara'nın attığı gol ile skor eşitliğini bozdu: 1-0.Alanyaspor, 54'üncü dakikada Emre Akbaba, 58'inci dakikada Wilson, 69'uncu dakikada Oğuz Aydın, 81'inci dakikada Efecan, 88'inci dakikada El Mami Tetah ile 5 gol buldu. Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmayı 6-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.