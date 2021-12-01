Galatasaray'da Omar Elabdellaoui çalışmalara başladı
Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin atletik performans ekibiyle çalışmalara başladığını açıkladı.
Galatasaray, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin atletik performans ekibi ile çalışmalara başladığını açıkladı.
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin Amerika'daki tedavileri sona erdi.
İstanbul'a dönen 29 yaşındaki futbolcu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada Omar Elabdellaoui'nin atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı duyuruldu.
ELİNDEKİ HAVAİ FİŞEK PATLAMIŞTI
Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı.
Evindeki kutlama sırasında yaralanan Omar Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki futbolcuda görme kaybı yaşamıştı.
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