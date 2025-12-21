Alanyaspor, Süper Lig'deki galibiyet hasretini sonlandırdı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Hwang Ui-jo ile 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, 7 maç sonra kazandı.
Öte yandan Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, puanını 21'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.