Alanyaspor, Süper Lig'deki galibiyet hasretini sonlandırdı!

21.12.2025 16:29:00
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Alanyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Hwang Ui-jo ile 58. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, 7 maç sonra kazandı.

Öte yandan Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, puanını 21'e yükseltti. Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Alanyaspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir deplasmanına gidecek.

