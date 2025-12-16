Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor! Bordo-mavililerde 5 eksik...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 14:02:00
AA
Trabzonspor, Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maçında kendi sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

