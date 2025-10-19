Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alcaraz'ı yenen Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu

Alcaraz'ı yenen Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu

19.10.2025 11:32:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alcaraz'ı yenen Sinner, 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz’ı 2-0 yendi.

Başkent Riyad’daki ANB Arena’da oynanan final maçında Sinner, dünya klasmanında zirvede yer alan rakibini 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, 1,5 milyon dolar katılım, 4,5 milyon dolar şampiyonluk olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.

Üç gün süren turnuvada Sinner ve Alcaraz'ın yanı sıra Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz ve Stefanos Tsitsipas mücadele ederken, sonuçlar ATP sıralamasına ve oyuncuların karşılıklı galibiyet-mağlubiyet istatistiklerine dahil edilmedi.

İlgili Konular: #Suudi Arabistan #Carlos Alcaraz #jannik sinner

İlgili Haberler

Wimbledon'da Alcaraz - Sinner finali!
Wimbledon'da Alcaraz - Sinner finali! Wimbedon finalinde Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner karşı karşıya gelecek.
Jannik Sinner, Amanda Anisimova ve Naomi Osaka ABD Açık'ta yarı finale yükseldi!
Jannik Sinner, Amanda Anisimova ve Naomi Osaka ABD Açık'ta yarı finale yükseldi! Tek erkeklerde İtalyan raket Jannik Sinner ile tek kadınlarda ABDli tenisçi Amanda Anisimova ve Japon raket Naomi Osaka, ABD Açık'ta ayrı finale yükselen isimler oldu.
Finalde Jannik Sinner'e şans tanımadı: ABD Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
Finalde Jannik Sinner'e şans tanımadı: ABD Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz! Amerika Açık finalinde Carlos Alcaraz, Jannik Sinner'ı 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu.