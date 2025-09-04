Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jannik Sinner, Amanda Anisimova ve Naomi Osaka ABD Açık'ta yarı finale yükseldi!

Jannik Sinner, Amanda Anisimova ve Naomi Osaka ABD Açık'ta yarı finale yükseldi!

4.09.2025 15:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Jannik Sinner, Amanda Anisimova ve Naomi Osaka ABD Açık'ta yarı finale yükseldi!

Tek erkeklerde İtalyan raket Jannik Sinner ile tek kadınlarda ABDli tenisçi Amanda Anisimova ve Japon raket Naomi Osaka, ABD Açık'ta ayrı finale yükselen isimler oldu.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Jannik Sinner ile tek kadınlarda Amanda Anisimova ve Naomi Osaka yarı finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde 1 numaralı seribaşı İtalyan raket Sinner ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti karşı karşıya geldi.

Image

ABD Açık'ta son şampiyon Sinner, rakibini 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Sinner, yarı finalde 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile karşılaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic ile dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz karşı karşıya gelecek.

ANİSİMOVA VE OSAKA YARI FİNALDE

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, turnuvanın 2022 şampiyonu ve 2 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek'i 6-4, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Swiatek ile Anisimova, en son 53 gün önce Wimbledon finalinde karşılaşmış ve ABD'li raket, Polonyalı rakibine karşı 6-0, 6-0'lık setlerle ağır bir yenilgi almıştı.

Image

Kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23 numaralı seribaşı) ise Çek rakibi Karolina Muchova'yı (11) 6-4, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Anisimova, yarı finalde Osaka ile karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise 1 numaralı seribaşı Belaruslu raket Aryna Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #tenis #naomi osaka #ABD Açık #jannik sinner

İlgili Haberler

Ben Shelton, sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekildi
Ben Shelton, sakatlığı nedeniyle ABD Açık'tan çekildi Omuz sakatlığı yaşayan Ben Shelton, ABD Açık'ın 3. turunda turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi
Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi ABD Açık Turnuvası'nda Carlos Alcaraz ve Elena Rybakina, 4. tura adını yazdıran isimler oldu.
Aryna Sabalenka ile Novak Djokovic ABD Açık'ta yarı finalde!
Aryna Sabalenka ile Novak Djokovic ABD Açık'ta yarı finalde! Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka ile Sırp raket Novak Djokovic, ABD Açık'ta rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.