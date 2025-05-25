Ali Koç, AKP'li Varank'ın elinden baklava yedi

THY EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, Fransa'yı temsil eden Monaco ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da karşı karşıya geldi.
AKP Bursa Milletvekili ve BAE Parlementolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Varank ve AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a Türkiye’den getirilen baklavayı ikram etti.
Söz konusu görüntülerde AKP’li Varank’ın Ali Koç’a baklavayı eliyle uzatıp, yedirdiği görülüyor.
Ali Koç, AKP'li Varank'ın elinden baklava yedihttps://t.co/ecR9jCoaNo pic.twitter.com/0KRrZf4jqu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 25, 2025