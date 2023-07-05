Ali Koç: 'Aziz Yıldırım gelsin, yapsın'

Yayınlanma: 05.07.2023 - 17:52

Güncelleme: 05.07.2023 - 17:52

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde Fenerbahçe Koleji'nin arazisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Akadamesi projesi hakkında konuşan Ali Koç, "İnşallah iki sezon sonra Fenerbahçe Akademisi'ni bitirmek istiyoruz. Bunu yönetimde olmasam bile yapmak istiyorum." dedi.

"Kenan Evren Lisesi'nin arazisi hakkında da konuşan Başkan Koç, "Kenan Evren Lisesi'ni almamız gereken tarihten çok sonra aldık. Haksızlığa uğradık. 3 Temmuz'da maddi ve manevi kayıpları alamayan Fenerbahçe'ye karşı haksızlıklar devam ediyor. oraya 60-65 Milyon euro gerekiyor. Devlete hatırı sayılır bir kira veriyoruz." sözlerini sarf etti.

"AZİZ YILDIRIM GELSİN, YAPSIN"

Fenerbahçe Koleji binasının depreme uygun bulunmadığını söyleyen Koç, "Kolej binası depreme uygun bulunmadı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji'ni yapmak istiyormuş. Yapmak istiyorsa buyursun yapsın. Daha önce üniversite için de bunu söyledi ama yapmadı. Medicana ile işbirliği yaptık." ifadelerini kullandı.