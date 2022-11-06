Ali Koç: Havaya girmeyin

06 Kasım 2022 Pazar, 03:10

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli futbol takımının başarılı performansı için camiaya seslenip, “Rica ediyorum şampiyonluğun ‘ş’sinden bile bahsetmeyin. Rakiplerinizle alay etmeyin, fazla havaya girmeyin ama sizi en büyük inançla inanmaya, takımı desteklemeye, saha dışında korumaya davet ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var. Biraz rehavet, üst perdeden bakma görüyorum. Bunları hak edecek bir konumda değiliz. Bu hatayı geçmişte yaptık, lütfen bu hatayı tekrar yapmayalım” dedi.

"TÜRK FUTBOLUNUN ADALETİ YOK"

Yüksek Divan Kurulu’nda açıklamalar yapan Ali Koç, G.Saray’ın adalet çağrısı hakkında, “Bir rakibimizin adalet arayışı var. Son 10 senede 5 kere şampiyon olan rakibimizin. 22 Ekim’de haksızlığa uğrayan takımları kendi televizyonlarında göstereceklerine yönelik açıklama yaptılar. Biz bu topa girmek asla istemezdik ama bütün söylemleri ya bizim adımızı zikrederek ya da ima ederek oldu. Bu adalet arayışı keşke hep olsaydı. Türk futbolunun adaleti yok. Son 5-10 sene leyhte, aleyhte bütün pozisyonları masaya yatıralım bakalım ne çıkacak altından. Biz 4,5 yıldır, ‘Türk futbolunda adalet’ diyoruz” diye konuştu.

ALTAY'A DESTEK

Koç, “Altay konusunu bir daha açmamak üzere burada kapatacağım. Statta en küçük şeyde sesler nasıl yükseldi gördünüz. Uyanık olun arkadaşlar. Elin Portekizli hocasının gelip bunu bize söylemesine gerek kalmadan lütfen bir şekilde otokontrolü sağlayın” dedi.

BORÇ: 6.5 MİLYAR TL

Fenerbahçe Kulübü’nün, 30 Haziran itibarıyla toplam borcunun 6 milyar 537 milyon lira olduğu açıklandı.