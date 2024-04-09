Ali Koç, Olympiakos maçı öncesi takımla bir araya geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele öncesi takımla bir araya geldi.

DHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 20:23
Ali Koç, Olympiakos maçı öncesi takımla bir araya geldi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarının İstanbul etabını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 11 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynanacağı Olympiakos maçı için yarın Yunanistan’a gidecek.

BAŞKAN ALİ KOÇ TAKIMLA BİR ARAYA GELDİ

Antrenman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Olympiakos maçı için başarılar dileyen Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.


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