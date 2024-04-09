Enner Valencia'dan Fenerbahçe paylaşımı
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin Süper Kupa protestosuna destek paylaşımında bulundu.
Fenerbahçe forması altında gol kralı olan Enner Valencia, 2022-2023 sezonunun bitmesiyle sarı-lacivertlilerden ayrılarak Internacional'e transfer olmuştu. Ekvadorlu futbolcudan sürpriz Fenerbahçe paylaşımı geldi.
VALENCIA'DAN ALKIŞLI PAYLAŞIM
Enner Valencia, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe U19 Takımı'nın çektirdiği toplu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Valencia paylaşımına alkış emojisi ekledi.
Valencia'nın paylaşımı şöyle:
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