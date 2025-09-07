Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.09.2025 18:47:00
Ali Koç yeni teknik direktör için tarih verdi: 'İki yerli, bir yabancı adayımız var'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 8 Eylül günü yeni teknik direktörlerini açıklayacaklarını duyurdu.

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yeni teknik direktör için tarih verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Stadımızı 65.000 kapasiteye çıkartacağız. Bu sezon parçalar inşa edilecek. Önümüzdeki haziran başından itibaren bu parçalar monte edilecek.

İki arazimizde proje gerçekleştireceğiz. Bankalar bu projelerden gelecek kaynaklar ile borcun kapatılmasına yeşil ışık yaktılar. Burada uzun bir bürokratik süreç de var. Ne yazık ki rakiplerimiz bizden daha kolay bürokratik süreçlerde ilerleyebiliyorlar. Bizim bu noktaya gelmemiz için uzun bir müzakere aşaması oldu. Ama çok şükür geldik. Biz onarım sürecini tamamladık. Şimdi yatırım, kalkınma sürecine geçiyoruz."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

“2 yerli, 1 yabancı teknik direktör adayımız var. Muhtemelen yarın bu saatlerde (8 Eylül, 18 suları) yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız.”

