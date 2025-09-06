Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 21:27:00
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

İşte Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu

