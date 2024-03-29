Ali Koç'un istifası sonrası Kulüpler Birliği'nden ilk toplantı: Yeni başkanın seçilmesi bekleniyor!
Kulüpler Birliği Vakfı, Başkan Ali Koç'un istifasının ardında ilk kez toplandı. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı.
Ali Koç, Kulüpler Birliği başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu.
Kulüpler Birliği Vakfı, istifanın ardından ilk kez toplandı.
NTV Spor'un haberine göre, toplantıda Koç'un istifası ve yeni başkan adaylarının belirlenmesi konularının değerlendirilmesi bekleniyor.
KOÇ, ARAT VE DOĞAN TOPLANTIDA
Toplantıya, Kulüpler Birliği'ndeki görevinden istifa eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da katıldı.
DURSUN ÖZBEK DEPREM BÖLGESİNDE
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmaylarının ise Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine gittikleri için sarı kırmızılı kulüpten toplantıya katılım olması beklenmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekliye promosyonda yeni gelişme!
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- İstanbul'da büyük yangın!
- Yarbay intihar etti!
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı
- ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
- Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
- ‘O iş bitti kardeş’
- YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması
- CHP’nin belediye başkanı adayı AKP’ye geçti