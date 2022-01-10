Alkışlar genç Emirhan’a

10 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

11’de oynayan Emirhan, 60. dakikada attığı golle de Süper Lig’de ilk kez fileleri havalandırdı. Genç futbolcunun, 9. dakikadaki kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Emirhan, Fair-Play adına alşıklanan bir harekete imza attı. 39. dakikada hakem Alper Ulusoy taç atışını Beşiktaş’a verdi. Ancak Emirhan topun kendisinden çıktığını hakeme söyleyince atışı Rizespor kullandı. Emirhan bu davranışıyla hem Rizasporlu oyunculardan hem de tribünlerden alkış aldı.

11 EKSİKLE SAHADA

Siyah-Beyazlılar, takımda görülen Covid-19 vakaları ve sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle Rizespor karşısına 11 eksikle çıktı. Beşiktaş’ta Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Atiba, Larin, Kenan, Can Bozdoğan, Oğuzhan, Mehmet Topal ve N’Koudou dünkü mücadelede forma giyemedi. Salih Uçan ise Rize’ye gelmesine rağmen dün öğle saatlerinde sindirim sisteminde yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş’ın yedek kulübesinde genç oyuncular, Emre Bilgin (17), Göktuğ Baytekin (17), Rıdvan Yılmaz (20), Serdar Saatçı (18), Demir Ege Tıknaz (17) ve Emirhan Delibaş (19) yer aldı.

OKTA TAKIMIN BAŞINDA

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u yenip Süper Kupa’yı kazandığı maçtan sonra koronavirüs testi pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, Rize’ye gelemedi. Siyah-Beyazlı takımın başında sahaya akademi antrenörü ve eski Beşiktaşlı futbolcu Halim Okta çıktı.

'ŞANS ESERİ GOLLER YEDİK’

Halim Okta, “Maçın genelinde çok üstündük. Talihsiz 2 gol yedik. Duran toptan yedik ama duran top golü bile değil. Şans eseri goller yedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. çok iyi mücadele ettiler” dedi. Emirhan İlkhan ise “Elimden geleni yaptım, yaptık. Kontrolümüzde olan bir oyunu, yediğimiz saçma sapan 2 golle bitirdik. Çok üzgünüz. İyi oynamak yetmiyor. Önemli olan kazanmak” diye konuştu.