Alman Milli Takımı'nda koronavirüs alarmı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için ilk antrenmanına çıkan Alman Milli Takımı'nda ismi açıklanmayan bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 12:59
Alman Milli Takımı'nda koronavirüs alarmı
Abone Ol google-news

Koronavirüs iddiaları sonrası resmi açıklama Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapıldı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için bu sabah antrenman yapan Alman Milli Takımı'nda ismi açıklanmayan bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Almanlar testi pozitif çıkan oyuncuyla beraber 4 futbolcunun karantinaya alındığını açıkladı.

Bild'e göre ise Bayern Münih forması giyen Niklas Süle'nin testi pozitif çıktı.

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde J Grubu'nda yer alan Almanya, 8 maçta 21 puan toplayarak Dünya Kupası'na katılmayı garantileri.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler