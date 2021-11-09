Alman Milli Takımı'nda koronavirüs alarmı

09 Kasım 2021 Salı, 12:59

Koronavirüs iddiaları sonrası resmi açıklama Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapıldı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için bu sabah antrenman yapan Alman Milli Takımı'nda ismi açıklanmayan bir futbolcunun testi pozitif çıktı.

Almanlar testi pozitif çıkan oyuncuyla beraber 4 futbolcunun karantinaya alındığını açıkladı.

Bild'e göre ise Bayern Münih forması giyen Niklas Süle'nin testi pozitif çıktı.

2022 Katar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde J Grubu'nda yer alan Almanya, 8 maçta 21 puan toplayarak Dünya Kupası'na katılmayı garantileri.