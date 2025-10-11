Almanya, Lüksemburg karşısında 4 golle kazandı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu maçında Almanya, sahasında Lüksemburg ile karşılaştı. Almanya, PreZero Arena'da oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Nick Woltemade, 21. dakikada penaltıdan Joshua Kimmich, 48. dakikada Serge Gnabry ve 50. dakikada Joshua Kimmich attı.
Lüksemburg, 20. dakikada Dirk Carlson'un kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Bu sonucun ardından Almanya, 3 maçta 6 puana yükseldi. Lüksemburg'un 3 maç sonunda puanı bulunmuyor.
Almanya, grubun bir sonraki maç haftasında Kuzey İrlanda deplasmanına gidecek. Lüksemburg, Slovakya deplasmanına gidecek.