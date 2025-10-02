Almanya'da Can Uzun pişmanlığı: 'Her izlediğimde gözlerim doluyor'

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, Eintracht Frankfurt'un genç hücum yıldızı Can Uzun'un performanslarını hayranlıkla izlerken bir yandan da burukluk yaşıyor.

Federasyon, 19 yaşındaki Regensburg doğumlu futbolcuyu uzun süre milli takım için ikna etmeye çalışmış, ancak Can Uzun 2024 yılının baharında kesin olarak Türkiye'yi seçmişti.

"GÖZLERİM DOLUYOR"

Völler, Can Uzun ile ilgili, "Onu her hafta televizyonda izleyince gözlerim doluyor. Çünkü biz de ondan tam olarak bunu bekliyorduk. Harika bir oyuncu. Elbette biraz içim burkuluyor ama gurur da duyuyorum" dedi.

Rudi Völler, ayrıca, "Babası ve menajeriyle çok iyi bir toplantımız olmuştu, gerçekten kararsız kaldı. Ama sonunda tercihini yaptı. Bunu da saygıyla karşılamak gerek" sözlerini sarf etti.

8 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Eintracht Frankfurt forması altında sezona çok iyi bir giriş yapan Can Uzun, 8 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.