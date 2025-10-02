Cumhuriyet Gazetesi Logo
Almanya'da Can Uzun pişmanlığı: 'Her izlediğimde gözlerim doluyor'

Almanya'da Can Uzun pişmanlığı: 'Her izlediğimde gözlerim doluyor'

2.10.2025 15:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Almanya'da Can Uzun pişmanlığı: 'Her izlediğimde gözlerim doluyor'

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncu Can Uzun'un performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler, Eintracht Frankfurt'un genç hücum yıldızı Can Uzun'un performanslarını hayranlıkla izlerken bir yandan da burukluk yaşıyor.

Federasyon, 19 yaşındaki Regensburg doğumlu futbolcuyu uzun süre milli takım için ikna etmeye çalışmış, ancak Can Uzun 2024 yılının baharında kesin olarak Türkiye'yi seçmişti.

"GÖZLERİM DOLUYOR"

Völler, Can Uzun ile ilgili, "Onu her hafta televizyonda izleyince gözlerim doluyor. Çünkü biz de ondan tam olarak bunu bekliyorduk. Harika bir oyuncu. Elbette biraz içim burkuluyor ama gurur da duyuyorum" dedi.

Rudi Völler, ayrıca, "Babası ve menajeriyle çok iyi bir toplantımız olmuştu, gerçekten kararsız kaldı. Ama sonunda tercihini yaptı. Bunu da saygıyla karşılamak gerek" sözlerini sarf etti.

8 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Eintracht Frankfurt forması altında sezona çok iyi bir giriş yapan Can Uzun, 8 maçta 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

İlgili Konular: #Almanya #eintracht frankfurt #Can Uzun

İlgili Haberler

Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini yönetecek hakemi açıkladı.
Galatasaraylı Leroy Sane'ye Almanya'dan kötü haber!
Galatasaraylı Leroy Sane'ye Almanya'dan kötü haber! Almanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Lüksemburg ve Kuzey İrlanda maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
İşte Galatasaray’ın Liverpool destanının perde arkası: Zafer böyle geldi
İşte Galatasaray’ın Liverpool destanının perde arkası: Zafer böyle geldi Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa’daki kimliğini yeniden hatırlattı. 5-1’lik E.Frankfurt yenilgisi ve Alanyaspor karşısındaki kötü oyunun ardından artan baskıyı, teknik direktör Okan Buruk’un futbolcularla yaptığı özel görüşmeler kırdı.