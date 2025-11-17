Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

17.11.2025 10:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

HAWKS, 22 SAYI GERİDEN GELEREK KAZANDI

Son çeyrekte 22 sayı geriden gelerek Phoenix Suns'ı 124-122 yenen Atlanta Hawks, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Onyeka Okongwu 27, Nickeil Alexander-Walker 26 ve Jalen Johnson 25 sayı ve 10 ribauntla Hawks'ın skor yükünü paylaştı.

Suns'ta Dillon Brooks 34, Devin Booker 27 sayıyla maçı tamamladı.

JAZZ, İKİ UZATMADA BULLS'U DEVİRDİ

Utah Jazz, Keyonte George'un ikinci uzatmanın bitimine 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle sahasında Chicago Bulls'u 150-147 yendi.

Sezonun en yüksek skorlu maçında ev sahibi ekipte Lauri Markkanen 47, Keyonte George 33 sayıyla en skorer isimler oldu.

Üst üste 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulls'ta ise Coby White 27 sayıyla oynarken, Josh Giddey 26 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

İlgili Konular: #orlando magic #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

Alperen Şengün'den yıldızlaşan performans!
Alperen Şengün'den yıldızlaşan performans! NBA Cup'ta Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 25 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik etkileyici oyunuyla Portland'ı 140-116 mağlup etti.
Şov yapmaya devam ediyor! Alperen Şengün MVP yarışında yükselişte!
Şov yapmaya devam ediyor! Alperen Şengün MVP yarışında yükselişte! NBA'in güncel MVP sıralamasında Alperen Şengün bir basamak daha yukarı çıkarak 9. sıraya yerleşti
Alperen Şengün 'double-double' yaptı: Rockets, Wizards'ı yendi
Alperen Şengün 'double-double' yaptı: Rockets, Wizards'ı yendi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Washington Wizards'ı 135-112 yendi.