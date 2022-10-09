Altay Bayındır'a önce ıslık, sonra destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Karagümrük karşısında kalesinde 3 gol gören Altay'a tepki gösterdi. Takım arkadaşları ise destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 23:18
Altay Bayındır'a önce ıslık, sonra destek
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Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta penaltıya sebebiyet veren sonrasında ıslıklanan Altay Bayındır'a destek geldi.

Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.


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