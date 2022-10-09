Altay Bayındır'a önce ıslık, sonra destek
Fenerbahçeli taraftarlar, Karagümrük karşısında kalesinde 3 gol gören Altay'a tepki gösterdi. Takım arkadaşları ise destek verdi.
Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta penaltıya sebebiyet veren sonrasında ıslıklanan Altay Bayındır'a destek geldi.
Tribünlerdeki taraftarların bir bölümü, penaltının ardından topla buluştuğu anda Altay Bayındır'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.
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