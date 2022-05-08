Altay sahasında Giresunspor ile yenişemedi! Altay 1-1 GZT Giresunspor
Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay sahasında GZT Giresunspor ile berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmada perdeyi konuk ekip Giresunspor açtı. 28. dakikada Umut Nayir'in golüyle konuk ekip devreye 1-0 önde girdi.
Leandro Kappel'in 60. dakikada gelen golüyle Altay skoru 1-1'e getirirken karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Altay puanını 34'e yükseltirken Giresunspor ise 44 puana ulaştı.
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