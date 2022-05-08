Altay sahasında Giresunspor ile yenişemedi! Altay 1-1 GZT Giresunspor

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay sahasında GZT Giresunspor ile berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 17:59
Altay sahasında Giresunspor ile yenişemedi! Altay 1-1 GZT Giresunspor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay sahasında GZT Giresunspor'u konuk etti. Küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada perdeyi konuk ekip Giresunspor açtı. 28. dakikada Umut Nayir'in golüyle konuk ekip devreye 1-0 önde girdi.

Leandro Kappel'in 60. dakikada gelen golüyle Altay skoru 1-1'e getirirken karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Altay puanını 34'e yükseltirken Giresunspor ise 44 puana ulaştı.


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