Malatyaspor evinde mağlup! Yeni Malatyaspor 1-3 Rizespor

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u Aminu Umar, Yusuf Sarı ve Joel Pohjanpalo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ev sahibi Yeni Malatyaspor'un tek golü Buğra Çağıran'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 17:56
Malatyaspor evinde mağlup! Yeni Malatyaspor 1-3 Rizespor
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Spor Toto Süper Lig'de 36. haftada Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Konuk Çaykur Rizespor, 7. dakikada Aminu Umar'ın golüyle 1-0 öne geçerken 11. dakikada Yusuf Sarı, farkı ikiye çıkarttı.

İlk yarının son dakikalarına Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girilirken 45+1'de Yeni Malatyaspor'da Buğra Çağıran farkı bire indiren golü kaydetti.

Oyuna sonradan dahil olan Joel Pohjanpalo, 62. dakikada Çaykur Rizespor'un üçüncü golünü kaydetti ve farkı tekrar ikiye çıkarttı.

Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Çaykur Rizespor, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu. Çaykur Rizespor, aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken üst üste sekizinci yenilgisini alan Yeni Malatyaspor 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Sivasspor'la karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Kayserispor'a konuk olacak.


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