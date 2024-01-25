Altay'da ayrılık: Sosyal medyadan açıkladı!
Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, görevinden istifa etti.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Altay Kulübü ile 8 Aralık 2023 tarihinde sözleşme imzaladığını anımsattı.
Takımla anlaşırken tek isteğinin kadronun korunması olduğunu vurgulayan Şimşek, "Ama gelinen noktada Marko, Tolga, Zeki, Ozan, Deniz, Efe ve Eren'in ayrılması benim de severek çalıştığım Altay Kulübünden ayrılmama sebep olmuştur. Başta bütün oyuncu kardeş ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü bir borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan büyük Altay taraftarına. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
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