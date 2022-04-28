Altay'ın olağanüstü genel kurulu ertelendi

28 Nisan 2022 Perşembe, 20:02

Geçen hafta yapılması planlanan ancak çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenen genel kurul, İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Salonu'nda başladı.

Divanın seçilmesinin ardından yönetim kurulu üyeleri, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Bu sırada bir üyenin istifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun mali politikalarını eleştirmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın taraflar arasında kavgaya dönüşmesi üzerine salona polis ekipleri girdi.

Eski başkan Ekmekçioğlu'nun da aralarında bulunduğu grubun karıştığı kavga nedeniyle genel kurula ara verildi.

"MUSTAFA HOCA BU TAKIMI SÜPER LİG'E ÇIKARDI"

Aranın ardından devam eden olağanüstü genel kurulda eski başkan Özgür Ekmekçioğlu, konuşma yaptı.

Kurulda yaşananlara üzüldüğünü belirten Ekmekçioğlu, 6 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını ve yeni adayların önünü açmak için istifa ettiğini söyledi.

Görevi süresince birçok başarıya imza attıklarını vurgulayan Ekmekçioğlu, bugüne kadar konuşmayıp hata yaptığını belirtti.

Başarısız sonuçların ardından yolları ayırmak için teknik direktör Mustafa Denizli ile konuştuğunu anlatan Ekmekçioğlu, şöyle devam etti:

"Birbirimize karşılıklı zarar veriyoruz' dedim. 'Alanya maçından önce mi, sonra mı bırakayım?' dedi. Kulüp binasında koluna serum takılıyordu. 'Şimdi hastasınız iyileşince konuşalım' dedim. Sonra yan binaya geçip televizyonda maç izledik. Bizim bir arkadaş aradı 'Mustafa Denizli istifa etmiş' dedi. Açıklama yapmış 'Ayrılıklar sevdaya dahil' diye. Sonra aradım 'Hocam istifa etmişsin' dedim. 'Evet başkan' dedi. 'Beni göndermediler, ben istifa ettim' demek için yaptı. Sağ olsun Mustafa Hoca bu takımı Süper Lig'e çıkardı. Adının stada verilmesi için çok mücadele ettim. Bunu hak etmişti. Sonuçta 18 yıl boyunca formamızı giyen, kulüp tarihimizin en fazla maç oynayan ve en çok gol atan futbolcusu. Vicdanım bu konuda çok rahat."

Ekmekçioğlu, kulübün gelecek sezon dahil toplam borcunun 368 milyon 225 bin 396 lira olduğunu belirterek, kendisine olan 91 milyon borcun 30 milyonunun hibe olarak kulübe bırakacağını bildirdi.

Yeni üyelerle birlikte üye sayısının da 1219'a çıktığını belirten Ekmekçioğlu, transfer yasağının kalkması için yaklaşık 2 milyon Euro gerektiğini aktardı.

Konuşmanın ardından Ekmekçioğlu, genel kurul üyeleri tarafından alkışlandı.

Daha sonra genel kurulda yönetim ve denetleme kurulları ibra edildi.

Başkan adayı olmaması nedeniyle ara verilen genel kurulda yine aday çıkmadı.

Divan, olağanüstü genel kurulu daha sonra belirlenecek tarihe erteledi.