22.11.2025 18:20:00
Güncellenme:
AA
Altekma, altın set sonunda galip!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Altekma, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: İsmail Yıldırım, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Dünya Kandemir, Niyazi Ulaş Dokumacı)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Nascimento, Gunter, Mustafa Cervatoğlu, Eyüp Ensar Demirbiler)

Setler: 18-25, 25-23, 28-26, 18-25, 15-4

Süre: 142 dakika

