Altın Ayakkabı'nın sahibi Mbappe oldu

18 Aralık 2022 Pazar, 22:40

2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümleri 3-3 sona erdi.

Arjantin'in gollerinin birini Angel Di Maria, diğer ikisini ise (biri penaltıdan) Lionel Messi kaydetti. Fransa'nın 3 golü de (ikisi penaltıdan) Kylian Mbappe'den geldi.

Penaltı atışlarında rakibini 4-2 mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.

2022 DÜNYA KUPASI'NIN GOL KRALI KYLIAN MBAPPE

Zorlu maç öncesinde takım arkadaşı Lionel Messi ile birlikte 5 gole sahip olan Kylian Mbappe, maçta takım arkadaşından bir gol daha fazla atmayı başararak gol krallığı yarışını zirvede tamamladı ve Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.

İşte 2022 Dünya Kupası'nın fileleri en çok havalandıran isimleri:

8 GOL: Kylian Mbappe

7 GOL: Lionel Messi

4 GOL: Julian Alvarez, Olivier Giroud

3 GOL: Alvaro Morata, Bukayo Saka, Gonçalo Ramos, Richarlison, Marcus Rashford, Cody Gakpo, Enner Valencia



