Dünya Kupası'nda üçüncülük sonrası Dejan Lovren çıldırdı! 'Pis herif!'
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, üçüncülük maçı için Fas ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabakayı Hırvatistan 2-1 kazandı ve 2022 Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu. Maçın ardından Hırvat futbolcu Dejan Lovren, gazetecilere ağır sözler kullandı.
katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 kaybederek final oynama şansını kaybetti. Üçüncülük maçı için Fas ile karşı karşıya gelen Hırvatistan, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı ve 2022 Dünya Kupası'nın üçüncüsü oldu. Maç sonrası Hırvat oyuncu Dejan Lovren, gazetecilerin olduğu karma alandan geçerken ağır sözler söyledi.
LOVREN'DEN AĞIR SÖZLER
Maç sonrası gazetecilerin olduğu karma alandan geçerken Lovren'den açıklama istendi. Hırvat basınına göre Lovren, bir gazetecinin güldüğünü görüp geri döndü ve sert ifadeler kullanmaya başladı.
Lovren gazetecilere, "Ne gülüyorsun? Dalga geçiyorsun değil mi? Pis herif! Başından beri bizlere inanmayanlar sizlersiniz işte" dedi.
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