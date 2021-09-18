Ampute Futbol Milli Takımımız, finale yükseldi

Ampute Milli Takımımız, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 19:44
Ampute Futbol Milli Takımımız, finale yükseldi
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Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Rusya'yı 5-2 yenerek finale yükseldi.

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