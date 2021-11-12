Anadolu Efes, Almanya'da farklı kazandı

12 Kasım 2021 Cuma, 06:50

THY Euroleague normal sezonun 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Alman temsilcisi Alman Alba Berlin’i 90-63’lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes THY Euroleague’deki 3. galibiyetini almış oldu.



Salon: Mercedes Benz Arena

Hakemler: Ilija Belosevic xx, Carmelo Paternico xx, Igor Dragojevic xx

Alba Berlin: Sikma 8 xx, Eriksson 8 xx, Lo 9 xx, Onlinde 2 xx, Da Silva 13 xx, Blatt 3 xx, Lammers 8 xx, Thiemann 3 xx, Zoosman 2 xx, Smith 2 xx, Schneider x, Delow 5 xx

Başantrenör: Israel Gonzalez

Anadolu Efes: Simon 18 xxx, Larkin 8 xx, Bryant 2 xx, Singleton x, Dunston 2 xx, Moerman 9 xx, Micic 19 xxx, Pleiss 16 xxx, Beaubois 9 xx, Anderson x, Petrusev 7 xx, Doğuş Balbay x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 21-20 (Alba Berlin lehine)

Devre: 51-35 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 70-47 (Anadolu Efes lehine)



