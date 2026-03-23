Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso: 'Galatasaray taraftarı oldum'

Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, Marca'nın La Tribu programına konuk oldu.

"GALATASARAYLI OLDUM"

Laso, iki kez Avrupa şampiyonu olan Efes'in aralık ayı başında geçti. İspanyol başantrenör, "Şu anda 10 veya 11 günde 5 maç oynama takvimi ile yaşıyoruz. Bunun bize nefes almamıza izin vermeyeceğini zaten biliyordum. Burada futbolda biraz Galatasaray taraftarıyım çünkü Galatasaray antrenörü Ismael Garcia İspanyol ve genellikle akşam yemeğinde bir araya gelip biraz spor hakkında konuşuyoruz ve ben de biraz Galatasaray taraftarı oldum" dedi.

"PASCUAL İLE KONUŞUYORDUM"

Barcelona maçında eski arkadaşı Xavi Pascual ile karşılaşaca olan Laso, "Sezona takımsız başladığımızda yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum. Sezon ortasında bir takımı devralmanın kolay olmadığını biliyorduk. Onun için eve dönmek zorlu ve zor bir süreç çünkü yavaş yavaş istediğin gibi çalışacak zamanın olmadığını fark ediyorsun. İstediği gibi çalışmak için zamana ihtiyacı var ama onun gelişi Barça'nın basketbol bölümünü biraz değiştirdi" dedi.

"REAL MADRID MAÇI DUYGUSAL OLACAK"

Perşembe günü eski takımı Real Madrid ile karşılaşmak üzere İspanya'ya geçecek olan Laso, "Benim için eve dönmek gibi, duygusal bir an, ama sonra maç başlıyor ve işine odaklanıyorsun. Madrid'i iyi görüyorum, iyi bir çizgide. Süper Kupa ve Kupa'yı kaybetmenin Madrid gibi bir takıma zarar verdiği doğru, ancak Facu, Gaby, Tavares veya Abalde gibi benim dönemimden birçok oyuncunun hala çok önemli olduğunu görüyorum. Takımı sağlam buluyorum ve sezonu sonunda değerlendirmek gerekecek. Kaybedilen finallerin kötü tadı ağzında kalıyor, ancak evlerinde çok iyi maçlar çıkarıyorlar" dedi.

"ÇOK FAZLA TURNUVA VAR!"

Laso ayrıca, NBA'in Avrupa'ya gelme olasılığını bekleyen Avrupa basketbolunun içinde bulunduğu duruma da değindi. İspanyol başantrenör, mevcut takvim ve Amerikan modelinin gelmesiyle ortaya çıkabilecek olası değişiklikler hakkında net bir tavır sergiledi.

Laso, "İşlerin iyileşmesine çok açığım, bence iyi olmayan şey çok fazla turnuva olması, FIBA Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi, Euroleague, Eurocup... Basketbol için en iyisi, daha az turnuva olması, ancak bunların seyirci için daha çekici olmasıdır, çünkü bu aynı zamanda profesyonellere de yardımcı olur. NBA'ye deli gibi karşı değilim, ancak NBA'nin Avrupa basketbolunun ne olduğunu anlaması gerekiyor ve eğer anlamazsa, bence hata yapar" diye açıkladı.