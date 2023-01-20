Anadolu Efes - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:03

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:03

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 20. haftasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Shane Larkin

İLK MAÇI ALMAN EKİP KAZANMIŞTI

EuroLeague'de çıktığı 19 maçta 10 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor.

Yaptığı maçların 7'isini kazanan ve 12'sini kaybeden Bayern Münih ise 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı, Bayern Münih 81-78'lik skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 787. MAÇ

Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 787. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 786 karşılaşmada 448 galibiyet ve 338 yenilgi yaşadı.

EuroLegue'de ise 539. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 538 mücadelenin 291'ini kazandı, 247'sinden mağlubiyetle ayrıldı.