Anadolu Efes'te Achille Polonara ile yollar ayrıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Achille Polonara ile olan anlaşmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Polonara'ya formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Welcome to Kaunas! Introducing the newest green-and-white, Achille Polonara!



