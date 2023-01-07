Anadolu Efes'te Achille Polonara ile yollar ayrıldı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:55

Güncelleme: 07.01.2023 - 16:55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Achille Polonara ile olan anlaşmamızı sonlandırmış bulunuyoruz. Polonara'ya formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür ediyor, gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Welcome to Kaunas! Introducing the newest green-and-white, Achille Polonara!



: https://t.co/RRVjkBByCr pic.twitter.com/ZurnQKAEwt — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 7, 2023

ZALGİRİS KAUNAS İLE ANLAŞTI

Öte yandan, Achille Polonara'nın yeni takımı da belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes'ten ayrılan Isaiah Taylor'ı kadrosuna katan Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, Achille Polonara'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.