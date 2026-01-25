Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes, Bursaspor'u mağlup etti!

Anadolu Efes, Bursaspor'u mağlup etti!

25.01.2026 15:25:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Anadolu Efes, Bursaspor'u mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, evinde Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, sahasında Bursaspor Basketbol'u konuk etti.

Anadolu Efes, salondan 95-80 galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, bu galibiyetle ligde 10. galibiyetini elde etti. Bursaspor, sahadan 11. kez mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu 

Anadolu Efes: Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar

1. Periyot: 20-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 74-53

İlgili Konular: #anadolu efes #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi #Bursaspor Basketbol

İlgili Haberler

Anadolu Efes'ten EuroLeague'de üst üste 6. yenilgi: Taraftarlardan İsmail Şenol'a tepki!
Anadolu Efes'ten EuroLeague'de üst üste 6. yenilgi: Taraftarlardan İsmail Şenol'a tepki! Anadolu Efes, EuroLeague'in 22. haftasında kendi evinde ağırladığı Kosner Baskonia'ya 89-75 mağlup oldu.
Anadolu Efes'in EuroLeague'deki kötü serisi devam ediyor!
Anadolu Efes'in EuroLeague'deki kötü serisi devam ediyor! Anadolu Efes, EuroLeague'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Olympaikos'a 74-68 mağlup oldu.
Anadolu Efes'e deplasmanda Hapoel Tel Aviv engeli!
Anadolu Efes'e deplasmanda Hapoel Tel Aviv engeli! Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 71-66 mağlup oldu.