Anadolu Efes - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ikinci haftasında kendi evinde Real Madrid'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in ikinci haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
THY EuroLeague'de sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı.
Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia'yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.
İki ekibin geçen sezon THY EuroLeague'de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89'luk skorla rakibini mağlup etmişti.
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