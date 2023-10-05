Anadolu Efes'ten Euroleague'e kötü başlangıç!
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de sezonun ilk maçında deplasmanda Barcelona'ya 91-74 mağlup oldu.
THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonu ilk haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 91-74 yenildi.
Barselona şehrindeki maçın ilk çeyreğini 22-19 geride kapatan Anadolu Efes, devreyi de 40-34 yenik tamamladı.
Üçüncü çeyreği de 69-64 geride geçen Anadolu Efes, son çeyrekte de rakibine üstünlük sağlayamadı ve sezonun ilk maçında 91-74 mağlup ayrıldı.
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