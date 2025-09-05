Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 50. yıl gururu

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 50. yıl gururu

5.09.2025 15:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 50. yıl gururu

Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes Spor Kulübü, 2025-2026 sezonunda kuruluşunun 50. yılını kutluyor. Yarım asırlık başarı yolculuğunu simgeleyen “50. Yıl Özel Logosu”, sezonun başlangıcından itibaren yıl boyunca kulübün kurumsal kimliğinde kullanılacak.

Sahada kazandığı tarihi zaferlerin yanı sıra altyapı çalışmaları ve toplumsal katkılarıyla da Türk basketboluna yön veren Anadolu Efes, 50. sezonunu anlamlı bir değişimle karşılıyor. Anadolu Efes, yarım asırlık başarı hikâyesini 2025 – 2026 sezonuna özel tasarlanan “50. Yıl Logosu” ile taçlandırıyor. 12 yapım tarafından tasarlanan 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes’in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, “başarı”, “tutku” ve “sürdürülebilirlik” gibi kulübün temel değerlerini modern bir tasarım diliyle yansıtıyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, başlayacakları özel sezon ve yeni logo ile ilgili şunları söyledi:

“Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikâyeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz!”

İlgili Konular: #anadolu efes #basketbol #Logo

İlgili Haberler

Anadolu Efes, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı!
Anadolu Efes, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı! Anadolu Efes, milli oyuncu Şehmus Hazer ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Anadolu Efes yeni transferini resmen duyurdu!
Anadolu Efes yeni transferini resmen duyurdu! Anadolu Efes, geçtiğimiz sezonu Virtus Bologna'da tamamlayan Isaia Cordinier ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Anadolu Efes genç pivotu kadrosuna kattı!
Anadolu Efes genç pivotu kadrosuna kattı! Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 22 yaşındaki Fransız oyuncu Brice Dessert'i renklerine bağladı.