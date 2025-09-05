Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 50. yıl gururu

Sahada kazandığı tarihi zaferlerin yanı sıra altyapı çalışmaları ve toplumsal katkılarıyla da Türk basketboluna yön veren Anadolu Efes, 50. sezonunu anlamlı bir değişimle karşılıyor. Anadolu Efes, yarım asırlık başarı hikâyesini 2025 – 2026 sezonuna özel tasarlanan “50. Yıl Logosu” ile taçlandırıyor. 12 yapım tarafından tasarlanan 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes’in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, “başarı”, “tutku” ve “sürdürülebilirlik” gibi kulübün temel değerlerini modern bir tasarım diliyle yansıtıyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, başlayacakları özel sezon ve yeni logo ile ilgili şunları söyledi:

“Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikâyeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz!”