Anderson Talisca, Mourinho'nun gözüne girdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK deplasmanında iki kez fileleri sarsan Anderson Talisca, performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun beğenisini kazandı.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin en flaş hamlelerinden biri olarak görülen Anderson Talisca, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Brezilyalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK deplasmanında attığı iki golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
GÖZLER ANTALYASPOR MAÇINDA
Sarı-Lacivertli formayla Süper Lig'de 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 kez ağları sarsan Talisca, 4-1'lik Gaziantep FK zaferinde yıldızlaşmıştı. Şimdi ise gözünü Kadıköy'de oynanacak Antalyaspor mücadelesine çevirmiş durumda.
MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ
Ligde şu ana kadar 4 maçta süre alan ve Galatasaray derbisinde son anlarda oyuna dahil olan deneyimli futbolcu, antrenmanlardaki hırslı görüntüsüyle Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.
31 yaşındaki Sambacı'nın, Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması beklenirken, sezonun geri kalanında takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olması hedefleniyor.
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