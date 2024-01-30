Angelino'dan veda paylaşımı! Sitem etti...
Galatasaray'dan ayrılarak Roma'ya transfer olan Angelino, dikkat çeken bir veda paylaşımı yaptı.
Galatasaray'dan ayrılarak Roma'ya transfer olan Angelino, dikkat çeken bir veda paylaşımında bulundu.
Angelino yaptığı paylaşımda, "Ekim ayından beri zor durumdayken eski takım arkadaşlarımın benim için yaptıkları her şeyden dolayı teşekkür ederim." dedi.
İspanyol sol bek ayrıca, "Bazı insanlar başından sonuna kadar çok zorlaştırdı ama hayat böyle işte. Takıma ve taraftarlara saygıdan başka bir şeyim yok. Her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.
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