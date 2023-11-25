Ankaragücü, Gaziantep'ten 3 puanla döndü
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Marius Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ankaragücü 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 45+44'te Alper Uludağ kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, Gaziantep FK 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olurken, Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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